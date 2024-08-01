2030'a kadar nüfusu en çok artacak ve azalacak iller açıklandı

Bu dönemde Ankara'nın nüfusu 258 bin 523 kişi artacak. Başkentin nüfusu bu dönemde 5 milyon 803 bin 482'den 6 milyon 62 bin 5'e çıkacak.

Ankara'yı, 214 bin 887 kişilik artışla Bursa ve 214 bin 364 ile Kocaeli takip edecek.