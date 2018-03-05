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  3. 05 Mart 2018 22:00

2050'de dünyaya hükmedecek 32 ülke

İşte 2050 yılında dünyada sözü geçecek ülkeler...

2050'de dünyaya hükmedecek 32 ülke

32 Hollanda

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2050'de dünyaya hükmedecek 32 ülke

31 Kolombiya

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2050'de dünyaya hükmedecek 32 ülke

30 Polonya

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2050'de dünyaya hükmedecek 32 ülke

29 Arjantin

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