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  3. 04 Mayıs 2019 14:03

15 lüks araç ele geçirildi

Konya'da çalıntı ve ''change'' (motor ve şase numaraları değiştirilmiş) yapılmış 1 milyon 500 bin TL değerinde 15 lüks araç ele geçirildi.

15 lüks araç ele geçirildi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ay içerisinde farklı illerden Konya'ya çalıntı ve 'change' yapılmış 15 aracın giriş yaptığını tespit etti.

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15 lüks araç ele geçirildi

Polis, düzenlediği operasyonlarla araçları ele geçirdi. Polis, plakaları değiştirilen araçların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerinde olduğunu tespit etti.

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15 lüks araç ele geçirildi

Çete üyesi 30'dan fazla şüpheli hakkında işlem yapan polis, otoparka çektirilen araçları sahiplerine teslim edecek.

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15 lüks araç ele geçirildi

Öte yandan polis, aralarında traktör, TIR dorsesi ve lüks araçların da bulunduğu 20 aracı ise parçalanmış halde buldu. Parçalanan araçlar incelenmek üzere emniyet otoparkına götürüldü.

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