22 Mart Salı günü okulların tatil edildiği iller açıklandı
Kar yağışı nedeniyle pek çok ilimizden "kar tatili" kararları peş peşe geldi. İşte 22 Mart Salı günü alfabetik sırayla eğitime ara verilen illerimiz. ( Sıralama alfabetik olarak yapılmıştır )
Kastamonu'da eğitime kar engeli
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kar yağışı sebebiyle Küre, Devrekani, Pınarbaşı, Azdavay ve Şenpazar ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Çatalzeytin, Doğanyurt, Ağlı ve Cide ilçelerinde ise taşımalı eğitime 22 Mart Salı günü ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Kars'ta okullar tatil edildi
Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Devam eden olumsuz hava koşulları, don, buzlanma ve ulaşımda aksamalar nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim-öğretime 22.03.2022 Salı günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır” denildi.
Konya'da eğitime kar tatili
Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Hadim,Taşkent ve Bozkır ilçelerinde yarın yüz yüze eğitime ara verildi. İlçe Hıfzıssıhha kurullarınca alınan karara göre, Hadim, Taşkent ve Bozkır ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle 22 Mart Salı günü yüz yüze eğitim yapılmayacak. Belirtilen ilçelerde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle uzaktan eğitim yapılacak.
Bozkır ilçesinde ise olumsuz hava şartları nedeniyle önleyici tedbir olarak yarın hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.
Ordu'da eğitime kar molası
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamının, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Kumru, Perşembe ile Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 22 Mart Salı günü tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari sayılacağı kaydedildi.