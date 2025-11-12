23 ilde dev operasyon: 26 paravan şirket, 1,8 milyar TL'lik işlem hacmi...
Adana merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonda, 12 inşaat firmasını "uygun fiyata demir satma" vaadiyle dolandıran şebeke çökertilirken, şebekenin kurduğu 26 paravan şirketin 1 milyar 815 milyon 435 bin TL işlem hacmi olduğu belirlendi.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda müteahhidin "uygun fiyata inşaat demiri satışı" vaadiyle dolandırıldığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti.
1 / 9
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şebekenin Y.G. (37), A.B. (33) ve A.C. (53) liderliğinde 26 paravan şirket kurarak dolandırıcılığı organize ettiği ortaya çıktı.
2 / 9
Şüphelilerin bu şirketler üzerinden 12 farklı inşaat firmasını toplam 19 milyon TL dolandırdığı belirlendi.
3 / 9
4 Kasım'da Adana merkezli 23 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt elebaşlarının da bulunduğu 60 şüpheli gözaltına alındı.
4 / 9