23 yaşında hapse girmişti... 34 yıl sonra masum olduğu ortaya çıktı
ABD’nin Florida Eyaleti’nde silahlı soygun suçundan 400 yıl hapse mahkûm edilen Sidney Holmes’un masum olduğu ortaya çıktı.
Otomobilinin soyguncuların aracına benzerliği sebebiyle “silahlı soyguna karıştığı suçlamasıyla” 1988 yılında gözaltına alınan Holmes, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda tutuklanarak 400 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
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Masum olduğunu söylemesine rağmen kimseyi inandıramayan Holmes’un çabaları onlarca yılın ardından sonuç verdi.
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Kanıtları yeniden inceleyen mahkeme heyeti Holmes’ün “suçsuz” olduğuna hükmetti. Holmes 23 yaşında girdiği hapishaneden 57 yaşında çıktı.
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Kararı gözyaşlarıyla dinleyen Holmes, salıverildikten sonra ailesi ile kucaklaştı.
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