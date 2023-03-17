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  4. 23 yaşında hapse girmişti... 34 yıl sonra masum olduğu ortaya çıktı

23 yaşında hapse girmişti... 34 yıl sonra masum olduğu ortaya çıktı

ABD’nin Florida Eyaleti’nde silahlı soygun suçundan 400 yıl hapse mahkûm edilen Sidney Holmes’un masum olduğu ortaya çıktı.

23 yaşında hapse girmişti... 34 yıl sonra masum olduğu ortaya çıktı - Resim: 1

Otomobilinin soyguncuların aracına benzerliği sebebiyle “silahlı soyguna karıştığı suçlamasıyla” 1988 yılında gözaltına alınan Holmes, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda tutuklanarak 400 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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23 yaşında hapse girmişti... 34 yıl sonra masum olduğu ortaya çıktı - Resim: 2

Masum olduğunu söylemesine rağmen kimseyi inandıramayan Holmes’un çabaları onlarca yılın ardından sonuç verdi. 

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23 yaşında hapse girmişti... 34 yıl sonra masum olduğu ortaya çıktı - Resim: 3

Kanıtları yeniden inceleyen mahkeme heyeti Holmes’ün “suçsuz” olduğuna hükmetti. Holmes 23 yaşında girdiği hapishaneden 57 yaşında çıktı.

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23 yaşında hapse girmişti... 34 yıl sonra masum olduğu ortaya çıktı - Resim: 4

Kararı gözyaşlarıyla dinleyen Holmes, salıverildikten sonra ailesi ile kucaklaştı. 

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