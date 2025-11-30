  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. 23 yaşındaki gencin sır ölümü: Metruk binada ölü bulundu

23 yaşındaki gencin sır ölümü: Metruk binada ölü bulundu

Niğde'de 23 yaşındaki bir genç, metruk bir binada ölü olarak bulundu.

Kaynak: İHA
23 yaşındaki gencin sır ölümü: Metruk binada ölü bulundu - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre Niğde'de Yukarı Kayabaşı Mahallesi Depboy Sokak'ta bulunan metruk binada hareketsiz birinin olduğunu gören vatandaşlar durumu ihbar etti. 

1 / 9
23 yaşındaki gencin sır ölümü: Metruk binada ölü bulundu - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 / 9
23 yaşındaki gencin sır ölümü: Metruk binada ölü bulundu - Resim: 3

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.Ö.'nün (23) hayatını kaybettiği tespit edildi. 

3 / 9
23 yaşındaki gencin sır ölümü: Metruk binada ölü bulundu - Resim: 4

Polis ekipleri bina ve çevresinde detaylı inceleme yaparken, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla E.Ö.'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

4 / 9