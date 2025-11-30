23 yaşındaki gencin sır ölümü: Metruk binada ölü bulundu
Niğde'de 23 yaşındaki bir genç, metruk bir binada ölü olarak bulundu.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre Niğde'de Yukarı Kayabaşı Mahallesi Depboy Sokak'ta bulunan metruk binada hareketsiz birinin olduğunu gören vatandaşlar durumu ihbar etti.
1 / 9
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 / 9
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.Ö.'nün (23) hayatını kaybettiği tespit edildi.
3 / 9
Polis ekipleri bina ve çevresinde detaylı inceleme yaparken, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla E.Ö.'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
4 / 9