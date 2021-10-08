2300 yılından geldiğini söyleyen zaman yolcusundan şaşırtan iddialar
Gelecekten geldiğini iddia eden Gerald Gardner, ilginç açıklamalarda bulundu. 2300 yılına gittiğini belirten sözde zaman yolcusu, 300 yıl sonra dünyayı kimlerin yöneteceğini açıkladı.
2019 yılında ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla zor günler geçirdiğimiz aşikar. Geleceğe dair iyi haberler beklediğimiz şu günlerde bir takım kehanetlerde bulunan sayısı da artmaya başladı. Kahinlerin yanı sıra son günlerde zaman yolcusu olduğunu iddia eden birçok kişi açıklamalar yapıp kafaları bulandırıyor. Bunlardan biri de Gerald Gardner.
Gerald Gardner ismindeki sözde zaman yolcusu, yaklaşık 300 yıl ileriye yani 2300 yılına gittiğini söyledi ve zaman makinesi ve gelecekteki yaşam ile ilgili ilginç bilgiler verdi.
Gardner, 1977'de İngiliz hükümeti için çalışmaya başladığını,1988'de bir insan içine çekecek deneysel bir teknoloji üzerinde çalıştığını açıkladı.
Yolculuğu için 2.3 milyon sterlin verildiğini söyleyen Gardner, daha sonra Los Angeles'da su altında kaldığı ve potansiyel savaşın tek tehdidinin uzaydan geldiği 2300 yılına gönderildiğini söyledi.