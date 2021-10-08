2300 yılından geldiğini söyleyen zaman yolcusundan şaşırtan iddialar

2019 yılında ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla zor günler geçirdiğimiz aşikar. Geleceğe dair iyi haberler beklediğimiz şu günlerde bir takım kehanetlerde bulunan sayısı da artmaya başladı. Kahinlerin yanı sıra son günlerde zaman yolcusu olduğunu iddia eden birçok kişi açıklamalar yapıp kafaları bulandırıyor. Bunlardan biri de Gerald Gardner.