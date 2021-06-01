2300 yıllık büyü kavanozu: Üzerinde ismi yazanları...
Arkeologlar, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan 2300 yıllık seramik kavanozun, 55'i aşkın kişiyi felç edip öldürmek için hazırlandığını düşünüyor.
Atina Agorası'nda sanatçıların kullandığı bir binanın altında bulunan kavanozun, bir tavuğun parçalarıyla doldurulduğu görüldü. "Büyüyü" yapanların, kavanoza büyük bir demir çivi çaktığı da kaydedildi.
Araştırma makalesini kaleme alan, Yale Üniversitesi'nde klasik çalışmalar alanında akademisyen Jessica Lamont, kavanozun dış yüzeyine yazılan isimlerin artık yer yer silindiğini söyledi.
TAVUĞUN BACAKLARI BÜKÜLMÜŞ VE DELİNMİŞ
Lamont, tavuğun en fazla 7 aylıkken öldürüldüğünü ifade etti. Bu muhtemelen, "büyüyü" gerçekleştirenlerin isimleri yazılan kişilere "civcivin güçsüzlüğünü" aktarmak istediği anlamına geliyor.
Ayrıca tavuğun kafasının ve bacaklarının bükülüp delindiği tespit edildi. Uzmanlar bu hamleyle, kurbanların kafasını ve bacaklarını kullanmasının engellenmek istendiğini bildirdi. Kavanozun, içinde hayvan kalıntıları bulunan yanmış bir odun yığınının yanına yerleştirildiği ortaya çıktı. Lamont'a göre bu kalıntılar, "lanetin" gücünü artırmayı amaçlıyor.