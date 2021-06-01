2300 yıllık büyü kavanozu: Üzerinde ismi yazanları...

Ayrıca tavuğun kafasının ve bacaklarının bükülüp delindiği tespit edildi. Uzmanlar bu hamleyle, kurbanların kafasını ve bacaklarını kullanmasının engellenmek istendiğini bildirdi. Kavanozun, içinde hayvan kalıntıları bulunan yanmış bir odun yığınının yanına yerleştirildiği ortaya çıktı. Lamont'a göre bu kalıntılar, "lanetin" gücünü artırmayı amaçlıyor.