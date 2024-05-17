24 kişiye mezar olan binanın müteahhitti kendini böyle savundu

Kahramanmaraş'taki ilk depremde yıkılan, 24 kişinin hayatını kaybettiği Sulayıcı Apartmanı davasında, binayı yaptıran, zemin katta traktör galerisi bulunan ve kolon kestiği iddiasıyla hakkında 618 yıla kadar hapis cezası istenen M.S. (68), ilk duruşmada, "Kendi ailemle birlikte para karşılığında binayı Ö.K.'ye yaptırdım. Binanın altındaki traktör bayisi bana aittir, bu iş yerinde kolon kesme olayı olmamıştır" dedi.