24 kişiye mezar olan binanın müteahhitti kendini böyle savundu
Asrın felaketinde Kahramanmaraş'ta yıkılan ve 24 kişinin can verdiği Sulayıcı Apartmanı'nın müteahhitti hakkında 618 yıla kadar hapis istenen davada kendisini savundu.
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Kahramanmaraş'taki ilk depremde yıkılan, 24 kişinin hayatını kaybettiği Sulayıcı Apartmanı davasında, binayı yaptıran, zemin katta traktör galerisi bulunan ve kolon kestiği iddiasıyla hakkında 618 yıla kadar hapis cezası istenen M.S. (68), ilk duruşmada, "Kendi ailemle birlikte para karşılığında binayı Ö.K.'ye yaptırdım. Binanın altındaki traktör bayisi bana aittir, bu iş yerinde kolon kesme olayı olmamıştır" dedi.
Mehmet Akif Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki Sulayıcı Apartmanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ilk depremde yıkıldı. Enkaz altında kalan 24 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında zemin katta traktör galerisi bulunan ve kolon kestiği iddia edilen M.S., gözaltına alındı.
Binayı da yaptırdığı belirtilen M.S., işlemleri sonrası tutuklandı. Soruşturma sürerken, Konya Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu da dosyaya girdi. 37 sayfalık bilirkişi raporunda M.S. asli kusurlu olarak gösterildi.