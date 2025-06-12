242 yolcusuyla havalanan yolcu uçağı düştü
Hindistan'da 242 kişinin bulunduğu bir yolcu uçağı Ahmedabad kentinde kalkış sırasında havalimanı yakınlarında düştü.
Kaynak: DHA / İHA
Hindistan'da Air India'ya ait yolcu uçağı Ahmedabad kentindeki havalimanından İngiltere'nin başkenti Londra’ya gitmek üzere kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra yere çakıldı.
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Hindistan polisi, Londra kentine gitmek üzere 242 kişiyle kalkış yapan yolcu uçağının havalimanı yakınlarındaki yerleşim alanına düştüğünü açıkladı.
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Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve kurtarma ekibi yönlendirildi.
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Olay yeri güvenlik çemberine alınırken, yaralıların tahliyesine başlandığı bildirildi.
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