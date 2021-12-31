-25 dereceyi gören ilimiz bu hale geldi
Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Ağrı’da hayat durma noktasına geldi. Gece hava sıcaklığının eksi 25 dereceye düştüğü kentte köylerdeki su şebekeleri ile dere, göl ve nehirlerin yüzeyi tamamen buz tuttu.
Vatandaşlar araçlarını battaniye, naylon ve brandalarla korumaya çalıştı. Merkeze bağlı Yolluyazı köyünde bulunan mağaralarda ve su depolarında 5 metre boyunda buz sarkıtları oluştu.
1 / 7
Türkiye'nin en soğuk illerinin Ağrı'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceye kadar düşünce dere ve göller dondu.
2 / 7
Yolluyazı köyündeki mağara ve su depolarında 5 metre boyunda buz sarkıtları oluştu.
3 / 7
Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Ağrı’da hayat durma noktasına geldi. Gece hava sıcaklığının eksi 25 dereceye düştüğü kentte köylerdeki su şebekeleri ile dere, göl ve nehirlerin yüzeyi tamamen buz tuttu.
4 / 7