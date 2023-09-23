25 Eylül haftası burç yorumları
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: 25 Eylül haftası burç yorumları: Eskilerden ders çıkarma ve pembe düşlerden korunma zamanı...
Terazi burcuna giren Güneş, bu süre içinde özellikle doğum haritanızın Terazi evi konularında canlandırıcı etki yapacak. Sizi; daha dengeli olmaya, huzur duymaya ve sosyal ilişkilerde uyum arayışına yöneltecektir. Genel olarak, eğer Terazi evinizde olumlu açı bağlantıları varsa; insan, hayvan ve doğa sevgisi öne çıkabilir. Sosyal ilişkiler uyumlu, sıcak ve iyi niyetlidir. Karşınıza çıkan olay ve insanlara; huzurlu, arabulucu ve barışçı yaklaşımlar gösterebilirsiniz. Eğer doğum haritanızın Terazi evinde sert açı bağlantıları varsa; özellikle sosyal ilişkilerde dengesizlik, uyumsuzluk ya da gergin durumlarla karşılaşma olasılığı artar. Ayrıca, geri hareketteki gezegenlerin çokluğu, bu hafta da eskiden olup bitenlerle yeniden yüzleşmeyi gündemde tutacak.
Dolunay etkisi; hafta ortasından başlayıp hafta sonunda da kendini gösterecek. Bu günlerde doğum haritanızın; Koç, Terazi, Oğlak ve Yengeç burçlarının ilk 11 derecesi içinde gezegen yerleşimi varsa, sonlanmaya doğru gidebilecek tartışma ve gerginliklerden uzak durmalısınız. Biraz uykusuzluk, biraz kararsızlık, diğer kişilerle anlaşmazlık ve geçimsizlikler baş gösterebilir. Uzlaşmacı ve barışçı olmakta yarar vardır. Çünkü hafta başında devreye giren, Mars-Pluto olumsuz kare açısı; hafta sonuna doğru gücünü adım adım yükselterek, 1 ay süreyle sakıncalı durumlar yaratmaya hazırlanıyor. Bunun tehlikesi; güç savaşları, cinsel gerginlik, kayıplar ya da yakıcı ve yıkıcı durumlar olabilir. Diğer olasılıklar; sevdiğiniz bir kişiyle eski gerginlikler yeniden gündeme gelirse, bundan ders çıkarmalı ve kendinizi düzeltmelisiniz. Geçmişteki bazı değişimler üzerinde; yeni bir değerlendirme, görüşme, anlaşma ya da yeni kararlar gündeme gelebilir. Ayrıca, yükselen sezgilerinizi ve yaratıcılığınızı doğru kullanmak, sisli, bulanık ve kaypak durumlardan uzak durmak koşuluyla; Balık burcu evinin soyut ağırlıklı konularında başarı kazanma şansı da vardır.
YÜKSELEN KOÇ: Bu hafta daha çok; evlilik, sevgili, eş ya da ortak gibi en yakın ikili ilişkinizde denge arayışında olacaksınız. Hafta ortasında başlayan dolunay etkili günler; bu alandaki duygusal iniş çıkışları ve kadın-erkek arasındaki anlaşmazlığı tetikleyebilir. Ayrıca bu dalgalı durumla bağlantılı olarak, meslek ortamında ya da kariyerde önceden olan zorunlu ve sıkıntılı bir değişim, yeniden gündeme gelebilir. Eğer; meslek, kariyer, para kazanma ve iş ile ilgili önceden karşınıza çıkan iyi bir fırsatı kaçırdıysanız, şimdi bunun üzerinde yeniden düşünmek için şanslı zamandır. Flörtleşme, sevgili arayışları ya da lükse olan merakınız yüzünden; önceden yaptığınız gereksiz harcamalar ve maddi krizlerden kendinize doğru dersler çıkarmalısınız. İş ya da sağlık konusunu ilgilendiren görüşme, yazışma ya da anlaşmalarda; diğer kişilerle olan eski anlaşmazlıkları ortadan kaldırırsanız, içsel yönden huzurlu bir rahatlık sizi bekliyor olacak.
YÜKSELEN BOĞA: Bu hafta; bakımını yaptığınız kişiler, görev ve sorumluluklar, iş ortamınız ya da sağlık konuları hakkında daha çok yoğunlaşacaksınız. Hafta ortasında başlayan dolunay etkili günlerde; içinizde bir huzursuzluk ya da diğer kişilerle dengesiz durumlar ve çelişkiler olabilir. Özellikle kadınlar, aile ve anne ile ikileme düşmeyin. Bununla bağlantılı olarak, uzaktaki biri ya da meslek hakkında önceden olan zorlu bir değişim, bugünlerde yeniden gündeme gelebilir. Eğer; yabancılar, uzaktaki meslek, yaşam tarzınız, şans oyunları, eğlenceli görüşmeler ya da flörtleşmeler için önceden olan şanslı bir fırsatı kaçırdıysanız, bu günlerde bunun üzerinde yeniden düşünmek için uygun zamandır. Aile ya da ev konularında, önceden yaptığınız inatlaşma ve sertleşme ile sevdiğiniz birini kırdıysanız, şimdi bundan doğru dersler çıkarma zamanıdır. Gruplaşmalar üzerinden kandırılma ya da aldatılma riskine karşı, gerçeklerden ve mantıklı eğlencelerden uzaklaşmayın.