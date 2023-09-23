25 Eylül haftası burç yorumları

YÜKSELEN KOÇ: Bu hafta daha çok; evlilik, sevgili, eş ya da ortak gibi en yakın ikili ilişkinizde denge arayışında olacaksınız. Hafta ortasında başlayan dolunay etkili günler; bu alandaki duygusal iniş çıkışları ve kadın-erkek arasındaki anlaşmazlığı tetikleyebilir. Ayrıca bu dalgalı durumla bağlantılı olarak, meslek ortamında ya da kariyerde önceden olan zorunlu ve sıkıntılı bir değişim, yeniden gündeme gelebilir. Eğer; meslek, kariyer, para kazanma ve iş ile ilgili önceden karşınıza çıkan iyi bir fırsatı kaçırdıysanız, şimdi bunun üzerinde yeniden düşünmek için şanslı zamandır. Flörtleşme, sevgili arayışları ya da lükse olan merakınız yüzünden; önceden yaptığınız gereksiz harcamalar ve maddi krizlerden kendinize doğru dersler çıkarmalısınız. İş ya da sağlık konusunu ilgilendiren görüşme, yazışma ya da anlaşmalarda; diğer kişilerle olan eski anlaşmazlıkları ortadan kaldırırsanız, içsel yönden huzurlu bir rahatlık sizi bekliyor olacak.