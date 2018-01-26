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  3. 26 Ocak 2018 16:30

25 milyon dolar çöp oldu ! Şok karar

ABD'li medya devi CNN 25 milyon dolara satın aldığı YouTube kanalını kapatma kararı aldı.

25 milyon dolar çöp oldu ! Şok karar

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor: YouTuber

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25 milyon dolar çöp oldu ! Şok karar

Seyahat önerilerinden, oyun ve cihaz testlerine haberden komediye kadar on binlerce kanala ev sahipliği yapan YouTube kendi ünlülerini de yaratmayı başardı.

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25 milyon dolar çöp oldu ! Şok karar

Bu isimlerden birisi de Beme isimli YouTube kanalını kuran Casey Neistat bu platform üzerinden yaptığı haber yayınları ile kısa sürede milyonlara ulaşmayı başarmıştı.

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25 milyon dolar çöp oldu ! Şok karar

Bu başarının ardından ABD'li medya devi CNN, Casey Neistat tarfından kurulan video-haber platformu Beme’yi geçtiğimiz yıl 25 milyon dolar karşılığında satın almıştı.

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