25 milyon dolar çöp oldu ! Şok karar
ABD'li medya devi CNN 25 milyon dolara satın aldığı YouTube kanalını kapatma kararı aldı.
Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor: YouTuber
Seyahat önerilerinden, oyun ve cihaz testlerine haberden komediye kadar on binlerce kanala ev sahipliği yapan YouTube kendi ünlülerini de yaratmayı başardı.
Bu isimlerden birisi de Beme isimli YouTube kanalını kuran Casey Neistat bu platform üzerinden yaptığı haber yayınları ile kısa sürede milyonlara ulaşmayı başarmıştı.