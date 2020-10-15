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  3. 15 Ekim 2020 10:21

2,5 ton sütten yapılan dev gravyer peyniri büyük ilgi gördü

Kars'ın meşhur gravyer peyniri 100 kiloluk ağırlığı ve 2,5 ton sütten yapılmış olması ile büyük şaşkınlık yarattı.

2,5 ton sütten yapılan dev gravyer peyniri büyük ilgi gördü

Kars'ın yüksek rakımlı yaylalarında kekik ve zengin floralı otlarla beslenen 'Zavot' ırkı büyükbaş hayvanlardan elde edilen sütlerden yapılan dünyaca ünlü gravyer peynirine ilgi her geçen gün artıyor.

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2,5 ton sütten yapılan dev gravyer peyniri büyük ilgi gördü

Kilogramında 25 litre süt kullanılan gravyer peyniri, damaklarda tat bırakıyor. Üretici Tarık Boy, 100 kiloluk dev gravyer peyniri satışa çıkardı.

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2,5 ton sütten yapılan dev gravyer peyniri büyük ilgi gördü

Dev gravyer peynirinin kesilmesi de maharet istiyor. İki saplı bıçağın keskin ve sağlam olması gerekiyor. İki kişi, güçlükle kaldırdıkları gravyeri dik olarak tutarken, usta da itinayla 100 kiloluk gravyeri ikiye böldü.

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2,5 ton sütten yapılan dev gravyer peyniri büyük ilgi gördü

Hile kabul etmeyen ve peynirlerin kralı olarak tanımlayan iki yıllık gravyer peynirini satış için keserek ikiye ayıran Tarık Boy, "Kars’ımızın meşhur gravyer peynirini 100 kilogram yaptık. Bu 2,5 ton sütten elde edildi. 1 kilo üretiminde 25 litre süt kullanılıyor. Kilosu 100 TL'den satılıyor. Gravyer peyniri Türkiye’de yalnızca Kars’ta üretiliyor. Hiçbir hata ve hile kabul etmeyen peynir çeşididir. Ormanların kralı arlan, peynirlerin kralı da Kars gravyer peyniridir" dedi.

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