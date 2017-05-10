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  3. 10 Mayıs 2017 13:15

25 yaş büyük eşiyle ilgili ilk kez konuştu

Eşinden 25 yaş küçük olan Fransa’nın yeni cumhurbaşkanı Macron haklarında çıkan haberlere, “Eşimden 20 yaş büyük olsaydım hiç kimse bir an bile uygunsuz bir eş olabileceğimi düşünmezdi” diyerek tepki gösterdi.

25 yaş büyük eşiyle ilgili ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin geride kaldığı Fransa’da, Élysée Sarayı’nın yeni sahipleri Emmanuel Macron ve kendisinden 25 yaş büyük eşi Brigitte Trogneux oldu.

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25 yaş büyük eşiyle ilgili ilk kez konuştu

15 yaşında bir lise öğrencisiyken evli drama öğretmeni Brigitte’e aşık olan ve yıllar sonra onunla evlenen Macron, bu sayede, göreve geldik kısa süre sonra eşinden boşanan sonra da eski şarkıcı yeni manken Carla Bruni’yle evlenen Nicolas Sarkozy ve Élysée Sarayı’nda birlikte yaşadığı sevgilisi Valerie Trierweiler’i oyuncu Julie Gayet’le aldatan François Hollande’ın ardından ‘magazin basının gündeminden düşmeye Fransa cumhurbaşkanı’ geleneğini de sürdürmeyi ‘başardı.’

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25 yaş büyük eşiyle ilgili ilk kez konuştu

Ancak eşiyle arasındaki yaş farkı ve ilişkilerinin alışılagelmişin dışındaki hikayeleri nedeniyle her gün gazetelere haber olan Macron bu durumdan bir hayli rahatsız. Erkeklerin eşlerinden büyük olmasını normal karşılayan insanların kendisi eşinden küçük olduğu için ilişkilerini sorgulamasına tepki gösteren Macron, Le Parisien’e yaptığı açıklamada, “Eşimden 20 yaş büyük olsaydım hiç kimse bir an bile uygunsuz bir eş olabileceğimi düşünmezdi. Brigitte benden 20 yaş büyük diye pek çok insan ‘Bu ilişki kabul edilebilir değil, imkansız’ diyor” ifadelerini kullandı.

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25 yaş büyük eşiyle ilgili ilk kez konuştu

TROGNEUX: 2017’DE YARIŞMASI GEREKİYORDU, 2022’DE EN BÜYÜK SORUNU BENİM YÜZÜM OLACAK

Brigitte Trogneux ise magazinin ilişkilerine olan ilgisi karşısındaki tepkisini şakayla karışık göstermeyi tercih etti. Aralarındaki yaş farkını önemsemediğini gösteren Trogneux, “Cumhurbaşkanlığı için 2017’de yarışması gerekiyordu, çünkü 2022’de en büyük sorunu benim yüzüm olacak” diye konuştu.

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