25 yaş büyük eşiyle ilgili ilk kez konuştu

Ancak eşiyle arasındaki yaş farkı ve ilişkilerinin alışılagelmişin dışındaki hikayeleri nedeniyle her gün gazetelere haber olan Macron bu durumdan bir hayli rahatsız. Erkeklerin eşlerinden büyük olmasını normal karşılayan insanların kendisi eşinden küçük olduğu için ilişkilerini sorgulamasına tepki gösteren Macron, Le Parisien’e yaptığı açıklamada, “Eşimden 20 yaş büyük olsaydım hiç kimse bir an bile uygunsuz bir eş olabileceğimi düşünmezdi. Brigitte benden 20 yaş büyük diye pek çok insan ‘Bu ilişki kabul edilebilir değil, imkansız’ diyor” ifadelerini kullandı.



