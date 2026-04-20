25 yaşındaki genç doktorun öldüğü korkunç kaza kamerada
İzmir’de 25 yaşındaki patoloji asistanı Beyza P.'nin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, geçen cumartesi saat 19.00 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde meydana geldi. Beyza P.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, iki gişe arasındaki beton bariyerlere çarptı. Otomobilde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde patoloji asistanı olarak görev yapan Beyza P.'nin ölümü, ailesi, yakınları ve meslektaşlarını yasa boğdu. Beyza P. dün EVKA 2 Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Beyza P.'nin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin hızla iki gişenin ortasındaki bariyere çarptığı, arkasından gelen çekicinin şoförünün ise son anda yaptığı manevrayla otomobile çarpmaktan kurtulduğu görüldü. (DHA)