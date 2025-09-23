  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. 25 yıl sonra gelen itiraf! Minik Gülizar cinayete kurban gitmiş

25 yıl sonra gelen itiraf! Minik Gülizar cinayete kurban gitmiş

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, 25 yıl önce ölü bulunan 2 aylık Gülizar bebeğin cianyete kurban gittiği ortaya çıktı. Aydın'da gözaltına alınan D.İ. (38), kardeşini yastıkla boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Kaynak: DHA
25 yıl sonra gelen itiraf! Minik Gülizar cinayete kurban gitmiş - Resim: 1

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine, Susurluk ilçesi Beyköy Mahallesi'nde 11 Ekim 2000 tarihinde işlenen bir bebek cinayetinin şüphelisinin Nazilli'de olduğu bilgisine ulaştı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde söz konusu cinayet ile ilgili 3 ay süren geniş kapsamlı ve gizli bir çalışma yürütüldü. 

1 / 4
25 yıl sonra gelen itiraf! Minik Gülizar cinayete kurban gitmiş - Resim: 2

Ardından hareket geçen polis, şüpheli D.İ.'yi gittiği Aydın’ın Yenipazar ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı.

2 / 4
25 yıl sonra gelen itiraf! Minik Gülizar cinayete kurban gitmiş - Resim: 3

Suçunu itiraf eden D.İ., ifadesinde o dönemde 2 aylık olan kız kardeşi Gülüzar'ı yastıkla boğduğunu anlattı. D.İ., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

3 / 4
25 yıl sonra gelen itiraf! Minik Gülizar cinayete kurban gitmiş - Resim: 4
4 / 4