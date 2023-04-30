250 şehidimizin, 102 yıldır kayıp olan mezarları bulundu
Sakarya Meydan Muharebesi sonrası nehir kıyısında düşmanla çatışma sonucu şehit olan 5. Kafkas Tümeni 13. Alay mensuplarının 102 yıldır kayıp olan mezarlarına ulaşıldı.
Polatlı ilçesi Sakarya Nehri yakınındaki Tatlıkuyu Mahallesi'nde şehitlerin mezarlarının bulunduğu alana şahide taşı konulması ve Türk bayrağı dikilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.
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Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, protokol konuşmaları gerçekleştirildi.
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Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak, yakın tarihin dönüm noktasının Sakarya Meydan Muharebesi olduğunu, son yıllarda bu tarihi değerin tanıtımı için önemli çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.
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Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da bölgede yaptıkları çalışmalar neticesinde 4 binin üzerinde yeni şehit mezarı bulduklarını dile getirdi.
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