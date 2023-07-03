250 yolculu tren alev aldı

Trenin durmasıyla birlikte hızla yolcular tahliye edilirken, bir yandan da alevleri söndürmek için zamanla yarışıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevleri diğer vagonlara sıçramadan söndürdü. O anları korku dolu gözlerle izleyen yaklaşık 250 yolcu ise minibüslerle bölgeden taşındı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.