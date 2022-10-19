26 ilde yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı
ASAL Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 26 ilde gerçekleştirilen ankete göre AK Parti birinci parti konumunda.
2023'te yapılacak seçimler için geri sayım başladı. Muhalefet henüz cumhurbaşkanı adayını ilan etmezken, 26 ilde gerçekleştirilen seçim anketinin sonuçları dikkat çekti.
"BU PAZAR SEÇİM OLSA KİME OY VERİRDİNİZ?"
Asal Araştırma şirketi tarafından İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'de 2 bin 312 kişi ile yapılan ankette vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
AK PARTİ YÜZDE 38.4 İLE İLK SIRADA YER ALDI
5-14 Ekim tarihleri arasındaki yapılan anketin sonuçlarına göre AK Parti, bir önceki ankete göre oyların yükseltti ve yüzde 38.4 ile ilk sırada yer aldı. CHP de ise oyların düştüğü görülürken yüzde 23.5 ile ikinci oldu.
Aynı şekilde oyları azalan İYİ Parti ise yüzde 11'de kalarak üçüncü sırada yer aldı. Ümit Özdağ'ın liderliğini yaptığı Zafer Partisi'nin de oylarını artırdığı görüldü.