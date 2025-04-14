26 ilde yeni anket: Hükümetin en başarılı olduğu konu vatandaşa soruldu

HÜKÜMET EN ÇOK SAVUNMA ALANINDA BAŞARILI BULUNUYOR

Savunma sanayisi yüzde 56 ile hükümetin en başarılı bulunduğu konu oldu. Ankete katılanların yüzde 21,4’ü ise hükümeti bu alanda başarısız buldu. Yüzde 22,6’sı ise ‘ne başarılı ne değil’ yanıtını verdi.