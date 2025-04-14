26 ilde yeni anket: Hükümetin en başarılı olduğu konu vatandaşa soruldu
ASAL Araştırma, 26 ilde yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete katılanlara hükümetin hangi konularda başarılı olduğu soruldu.
ASAL Araştırma, hükümetin hangi konularda başarılı olduğunu vatandaşa sordu. 21-28 Mart tarihleri arasında 26 ilde yapılan ankete 2 bin kişi katıldı.
1 / 4
HÜKÜMET EN ÇOK SAVUNMA ALANINDA BAŞARILI BULUNUYOR
Savunma sanayisi yüzde 56 ile hükümetin en başarılı bulunduğu konu oldu. Ankete katılanların yüzde 21,4’ü ise hükümeti bu alanda başarısız buldu. Yüzde 22,6’sı ise ‘ne başarılı ne değil’ yanıtını verdi.
2 / 4
EKONOMİ POLİTİKALARI BEĞENİLMİYOR
Hükümetin en başarısız olduğu konu ise ekonomi oldu. Ekonomi alanında hükümeti başarılı bulanların oranı yüzde 17,4’te kalırken, yüzde 64,6’lık büyük bir kesim başarısız olduğunu düşünüyor.
3 / 4
İşte ASAL Araştırma anketinin sonuçları...
4 / 4