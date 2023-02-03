26 ildeki son Cumhurbaşkanlığı anketi açıklandı

ASAL Araştırma Şirketi, 14-24 Ocak 2023 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil 26 ilde 2 bin 520 kişiyle telefon yöntemiyle yaptığı anket çalışmasında katılımcılara, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsunuz?" açık uçlu sorusunu yöneltti.