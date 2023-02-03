26 ildeki son Cumhurbaşkanlığı anketi açıklandı
Açıkladığı seçim anketleri sonuçlarında AK Parti iktidarının oy kaybetmediğini savunan tek araştırma şirketi olan Asal Araştırma, 2023 Ocak ayı anketinde seçmene, 'Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olmalı?' diye sordu. Ankette yer alan 2 genel başkana hiç oy çıkmaması dikkat çekti.
Asal Araştırma, 26 ilde gerçekleştirdiği ankette seçmene 'Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olmalı?' diye sordu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk sırada yer alırken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal listede kendilerine yer bulamadı.
ASAL Araştırma, 26 ilde gerçekleştirdiği ankette katılımcılara isim vermeden "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 48.7'si "Recep Tayyip Erdoğan" yanıtı verdi. Erdoğan'ı yüzde 16.3 oranla "Kemal Kılıçdaroğlu" ve yüzde 14.8 oranla "Mansur Yavaş" takip etti.
ASAL Araştırma Şirketi, 14-24 Ocak 2023 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil 26 ilde 2 bin 520 kişiyle telefon yöntemiyle yaptığı anket çalışmasında katılımcılara, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsunuz?" açık uçlu sorusunu yöneltti.