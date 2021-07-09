26 yıldır bu işi yapıyorlar... 1500 valizden 44 bin 500 parça eşya çıktı

Avrupa havalimanları yolcu sayısı sıralamasında 23,4 milyon yolcusu ile birinci sıraya yerleşen İstanbul Havalimanı’nda unutulan eşya ve valizler ihale yolu ile satıldı. İhaleyi kazanarak bin 500 valizde yaklaşık 40 bin parça buluntu ve 4 bin 500 elektronik eşyanın sahibi olan firma sahibi Aziz Korkmaz, "Yeni İstanbul Havalimanı’nda ürün çeşitliliği daha fazla. Üstelik burada ürünler daha iyi saklanıyor. Eşyaların önemli bölümü sıfır gibi" dedi. İstanbul’da yaptırılan ve 29 Ekim 2018’de açılan Cumhuriyet tarihinin önemli yatırımlarından biri olan İstanbul Havalimanı’nı geçen yıl 7 milyon 414 bin 437’si yabancı, 15 milyon 994 bin 695’i yerli toplam 23 milyon 409 bin 132 yolcu kullandı. Yolcuların havalimanında unuttuğu, almadığı eşya ve bavullar THY'nin Bagaj Hizmetleri Yönetim Müdürlüğü kayıp eşya deposunda 1 yıl bekletildikten sonra açılan ihalede açık arttırma ile satıldı.