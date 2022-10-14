''2671 yılından geldim'' diyen zaman yolcusu uyardı: ''Bu beş tarihi unutmayın''

Son dönemde zamanda yolculuk yaptığını iddia eden insanlar sayısı arttı. Sosyal medyada büyük ilgi gören sözde zaman yolcuları ilginç kehanetleriyle sık sık gündem olmayı başarıyor. Her ne kadar anlattıkları çoğu kişiye inandırıcı gelmese de geleceğe dair yaptıkları tahminler insanların ilgisini çekiyor.