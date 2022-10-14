''2671 yılından geldim'' diyen zaman yolcusu uyardı: ''Bu beş tarihi unutmayın''
Sosyal medyada zaman yolcusu olduğunu iddia eden Eno Alric isimli bir kullanıcı, yakın zamanda insanlığı bekleyen tehlikeleri açıkladı. 2671 yılından geldiğini söyleyen sözde zaman yolcusu, ''Bu beş tarihi unutmayın'' diyerek uyarılarda bulundu.
Son dönemde zamanda yolculuk yaptığını iddia eden insanlar sayısı arttı. Sosyal medyada büyük ilgi gören sözde zaman yolcuları ilginç kehanetleriyle sık sık gündem olmayı başarıyor. Her ne kadar anlattıkları çoğu kişiye inandırıcı gelmese de geleceğe dair yaptıkları tahminler insanların ilgisini çekiyor.
TikTok’ta "Theradianttimetraveler" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Eno Alric isimli bir adam 2671 yılından geldiğini söyleyerek insanlığı bekleyen önemli olaylara dikkat çekti.
2022 yılının Kasım ayından itibaren hatırlanması gereken beş büyük olayı anlatan Alric’in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını adeta harekete geçirdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı bilimsel bir kanıt sunmadığı için TikTok paylaşımına inanmadığını söylerken kimileri ise tarihleri not ettiğini dile getirdi.
“BU BEŞ TARİHİ UNUTMAYIN”
Sosyal medyada 32 binden fazla izlenmeye ulaşan gönderisinde zaman yolcusu, “Dikkat! Evet ben 2671 yılından gerçek bir zaman yolcusuyum. Bu beş tarihi unutmayın.