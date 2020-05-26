27 Mayıs'ta başlayacak 2. aşama normalleşme planı açıklandı
Ramazan Bayramı nedeniyle dört günlük sokağa çıkma kısıltlamasının ardından 2. aşama normalleşme planında neler bulunuyor. 31 şehirde başlatılan seyahat yasağı kademeli olarak bazı illerde kaldırıldı. 13 ilde halen seyahat yasağı uygulanıyor. Önümüzdeki günlerde bu yasakların da kaldırılması bekleniyor.
Corona virüsü tedbirleri kapsamında getirilen tedbirler normalleşme takvimi kapsamında hayata geçiriliyor. Normalleşme takvimi 27 Mayıs Çarşamba günü yani sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte ikinci aşamaya geçecek. Corona virüsü tedbirleri normalleşme birlikte biraz daha hafifleyecek.