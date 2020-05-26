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  3. 26 Mayıs 2020 13:56

27 Mayıs'ta başlayacak 2. aşama normalleşme planı açıklandı

Ramazan Bayramı nedeniyle dört günlük sokağa çıkma kısıltlamasının ardından 2. aşama normalleşme planında neler bulunuyor. 31 şehirde başlatılan seyahat yasağı kademeli olarak bazı illerde kaldırıldı. 13 ilde halen seyahat yasağı uygulanıyor. Önümüzdeki günlerde bu yasakların da kaldırılması bekleniyor.

27 Mayıs'ta başlayacak 2. aşama normalleşme planı açıklandı

Corona virüsü tedbirleri kapsamında getirilen tedbirler normalleşme takvimi kapsamında hayata geçiriliyor. Normalleşme takvimi 27 Mayıs Çarşamba günü yani sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte ikinci aşamaya geçecek. Corona virüsü tedbirleri normalleşme birlikte biraz daha hafifleyecek.

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27 Mayıs'ta başlayacak 2. aşama normalleşme planı açıklandı

İlk normalleşme takvimi: Birinci normalleşme takvimi 11 Mayıs günü başlamıştı.

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27 Mayıs'ta başlayacak 2. aşama normalleşme planı açıklandı

İkinci normalleşme takvimi: 27 Mayıs ikinci normalleşme takvimi yarın başlıyor.

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27 Mayıs'ta başlayacak 2. aşama normalleşme planı açıklandı

Belediye kredi ve İller Bankası ihaleleri 27 Mayıs’ta yeniden açılacak.

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