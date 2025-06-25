28 ildeki son anketten hem AK Parti'ye, hem MHP'ye, hem Erdoğan'a hem de Bahçeli'ye kötü haber

Katılımcılara, "Yarın Milletvekili Genel Seçimi Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette kararsızlar dağıtılınca CHP yüzde 34,6 oy oranına ulaşırken, AK Parti yüzde 29,4’de kaldı. CHP ile AK Parti ile arasındaki fark 5 puanı aşarken, DEM Parti de yüzde 9,3 ile üçüncü sırada yer aldı. İktidar ortağı MHP ise 7,6 puan ile seçim barajını 0,6 puanla aşabildi. MHP'yi 6,2 puan ile Zafer Partisi takip ederken, İYİ Parti yüzde 3,9, YRP ise 3,3 oy alabildi. Öte yandan "Kararsızlar" ile "Oy kullanmam" diyenler beraber değerlendirildiğinde bu seçmenlerin oranı yüzde 22,5 oldu.