28 ildeki son anketten hem AK Parti'ye, hem MHP'ye, hem Erdoğan'a hem de Bahçeli'ye kötü haber
Ankara Araştırma tarafından 20-23 Haziran tarihleri arasında katılımcılarla yüzyüze gerçekleştirilen son Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim anketi sonuçlarında hem Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'nin hem de Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı yarışındaki oy kaybı damgasını vurdu...
Ankara Araştırma (ANK-AR), 20-23 Haziran arasındaki son anket verilerini paylaştı. 28 il, 59 ilçede yapılan anket çalışmasına katılan katılımcılara ‘Yarın Milletvekili Genel Seçimi Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" ve "Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmalı mı" sorularıyla birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı durumunda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verecekleri adaylar soruldu...
Ankara Araştırma ve Danışmanlık, 28 il, 59 ilçe ve bu ilçelere bağlı 145 mahalle / köyde 2 bin 4 kişiyle yaptığı yüz yüze anketin bulgularını paylaştı.
Katılımcılara, "Yarın Milletvekili Genel Seçimi Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette kararsızlar dağıtılınca CHP yüzde 34,6 oy oranına ulaşırken, AK Parti yüzde 29,4’de kaldı. CHP ile AK Parti ile arasındaki fark 5 puanı aşarken, DEM Parti de yüzde 9,3 ile üçüncü sırada yer aldı. İktidar ortağı MHP ise 7,6 puan ile seçim barajını 0,6 puanla aşabildi. MHP'yi 6,2 puan ile Zafer Partisi takip ederken, İYİ Parti yüzde 3,9, YRP ise 3,3 oy alabildi. Öte yandan "Kararsızlar" ile "Oy kullanmam" diyenler beraber değerlendirildiğinde bu seçmenlerin oranı yüzde 22,5 oldu.
Ankette ayrıca, "Recep Tayyip Erdoğan Yeniden Cumhurbaşkanı Adayı Olmalı Mı?" sorusu yöneltilirken katılımcıların yüzde 37,2'si "aday olmalıdır" yanıtını verirken katılımcıların yüzde 57,7'si ise "Aday Olmamalıdır" yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 5,1'i ise, "Fikrim Yok" dedi.