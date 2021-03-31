2.8 milyon doz BioNTech aşısı Türkiye'de! İşte ilk görüntüler
Türkiye'ye getirilen 2.8 milyon doz BioNTech aşısı Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi. Aşılar, özel odalarda eksi 80 derecede muhafaza ediliyor.
Corona virüse karşı 2.8 milyon doz BioNTech aşısı Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi.
1 / 10
Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı Nisan’da 4.5 milyon doza ulaşacak.
2 / 10
Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı. Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının ülkemize getirilme çalışmaları devam edecek.
3 / 10
Aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede muhafaza ediliyor.
4 / 10