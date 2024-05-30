29 işçinin öldüğü gece kulübü yangınında istenen cezalar belli oldu

Savcılık, 7'si tutuklu 9 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianame, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.