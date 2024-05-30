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  4. 29 işçinin öldüğü gece kulübü yangınında istenen cezalar belli oldu

29 işçinin öldüğü gece kulübü yangınında istenen cezalar belli oldu

İstanbul Gayrettep'de bulunan 'Masquerade' isimli gece kulübünde 2 Mart'ta yaşanan ve 29 işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili hazırlanan iddianamede, 9 şüpheli hakkında ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

29 işçinin öldüğü gece kulübü yangınında istenen cezalar belli oldu - Resim: 1

İstanbul'da 29 işçinin hayatını kaybettiği 'Masquerade' isimli gece kulübünde yaşanan yangın faciasının ardından yeni gelişme yaşandı.

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29 işçinin öldüğü gece kulübü yangınında istenen cezalar belli oldu - Resim: 2

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde 2 Nisan'da tadilat sırasında çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

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29 işçinin öldüğü gece kulübü yangınında istenen cezalar belli oldu - Resim: 3

Savcılık, 7'si tutuklu 9 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianame, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

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29 işçinin öldüğü gece kulübü yangınında istenen cezalar belli oldu - Resim: 4

Mahkeme heyetinin, 27 kişinin "müşteki" olarak yer aldığı iddianameyi incelemesi sürüyor.

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