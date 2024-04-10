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  4. 29 kişi ölmüştü... O binanın içi ilk kez görüntülendi

29 kişi ölmüştü... O binanın içi ilk kez görüntülendi

İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında hasar gören apartmanın içi görüntülendi.

Kaynak: DHA
29 kişi ölmüştü... O binanın içi ilk kez görüntülendi - Resim: 1
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29 kişi ölmüştü... O binanın içi ilk kez görüntülendi - Resim: 2

Beşiktaş Gayrettepe'de 8 gün önce Masquerade adlı gece kulübündeki yangının ardından hasar gören ve tahliye edilen Sinan Apartmanı'ndaki elektrik ve su bağlantı çalışmaları dün itibariyle tamamlandı. 

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29 kişi ölmüştü... O binanın içi ilk kez görüntülendi - Resim: 3

Çalışmaların tamamlanmasının ardından apartman sakinlerinin dairelerine girmelerine izin verildi. 

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29 kişi ölmüştü... O binanın içi ilk kez görüntülendi - Resim: 4

Bayramı evlerinde geçirmek isteyen daire sakinleri de dün akşam üstü dairelerine girdi.

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