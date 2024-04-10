29 kişi ölmüştü... O binanın içi ilk kez görüntülendi
İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında hasar gören apartmanın içi görüntülendi.
Kaynak: DHA
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Beşiktaş Gayrettepe'de 8 gün önce Masquerade adlı gece kulübündeki yangının ardından hasar gören ve tahliye edilen Sinan Apartmanı'ndaki elektrik ve su bağlantı çalışmaları dün itibariyle tamamlandı.
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Çalışmaların tamamlanmasının ardından apartman sakinlerinin dairelerine girmelerine izin verildi.
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Bayramı evlerinde geçirmek isteyen daire sakinleri de dün akşam üstü dairelerine girdi.
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