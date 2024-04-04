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29 kişinin öldüğü gece kulübünden sağ kurtulan işçi dehşeti anlattı

İstanbul Beşiktaş'ta gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasından sağ kurtulan marangoz işçisi E.E.'nin ifadesi ortaya çıktı. E.E., ''DJ kabininin arkasında çok şiddetli duman ve alevler yükseldi. O esnada elektrikler kesildi. İnsanlar bağırmaya başladı. İçerisi karanlık oldu göz gözü görmüyordu'' dedi.

Kaynak: DHA/İHA/AA
29 kişinin öldüğü gece kulübünden sağ kurtulan işçi dehşeti anlattı - Resim: 1
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29 kişinin öldüğü gece kulübünden sağ kurtulan işçi dehşeti anlattı - Resim: 2

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş., iş yerinin ortakları M.M.C. ve Ş.Ş., muhasebeci S.A., işletme müdürü Arda Arman P., tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E., metal işleri firma sahibi Ç. A. ve iş yeri ortağı F.D.'nin aralarında olduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. 

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29 kişinin öldüğü gece kulübünden sağ kurtulan işçi dehşeti anlattı - Resim: 3

YANGINDAN KURTULAN İŞÇİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Faciaya gece kulübünün içerisinde yakalanarak yangın tüpüyle müdahalede bulunan ve sonrasında arka çıkıştaki yolu bulup kurtulan marangoz işçisi E.E.'nin olay sonrası alınan ifadesi ortaya çıktı.

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29 kişinin öldüğü gece kulübünden sağ kurtulan işçi dehşeti anlattı - Resim: 4

İfadesinde yaşanan faciayı anlatan E., 15 yıldır ustalık yaptığını, çalıştığı şirketin sahibinin olay sırasında vefat eden R.A.'nın olduğunu söyledi.

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