29 kişinin öldüğü gece kulübünden sağ kurtulan işçi dehşeti anlattı
İstanbul Beşiktaş'ta gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasından sağ kurtulan marangoz işçisi E.E.'nin ifadesi ortaya çıktı. E.E., ''DJ kabininin arkasında çok şiddetli duman ve alevler yükseldi. O esnada elektrikler kesildi. İnsanlar bağırmaya başladı. İçerisi karanlık oldu göz gözü görmüyordu'' dedi.
Kaynak: DHA/İHA/AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş., iş yerinin ortakları M.M.C. ve Ş.Ş., muhasebeci S.A., işletme müdürü Arda Arman P., tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E., metal işleri firma sahibi Ç. A. ve iş yeri ortağı F.D.'nin aralarında olduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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YANGINDAN KURTULAN İŞÇİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Faciaya gece kulübünün içerisinde yakalanarak yangın tüpüyle müdahalede bulunan ve sonrasında arka çıkıştaki yolu bulup kurtulan marangoz işçisi E.E.'nin olay sonrası alınan ifadesi ortaya çıktı.
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İfadesinde yaşanan faciayı anlatan E., 15 yıldır ustalık yaptığını, çalıştığı şirketin sahibinin olay sırasında vefat eden R.A.'nın olduğunu söyledi.
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