29 kişinin öldüğü gece kulübünden sağ kurtulan işçi dehşeti anlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş., iş yerinin ortakları M.M.C. ve Ş.Ş., muhasebeci S.A., işletme müdürü Arda Arman P., tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E., metal işleri firma sahibi Ç. A. ve iş yeri ortağı F.D.'nin aralarında olduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.