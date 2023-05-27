29 Mayıs haftasında gökyüzü neler söylüyor ? 29 Mayıs haftası burç yorumları...
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: 29 Mayıs haftasında gökyüzü neler söylüyor ? 29 Mayıs haftası burç yorumları...
Geçtiğimiz haftadan beri devam eden göksel yerleşimlerin geneli yine karşımızda olacak. Bunun anlamı; hafta boyunca, yenilikçi, hızlı, toplumun ve zamanın ilerisindeki düşünceler, özgürlükler ya da yeni buluşlar konuşulacak. Yeniliklere, devrimlere, toplumsal anlaşmalar ve sözleşmeler yapmaya ya da imzalar atmaya uygun zamandır. Güneş’in Satürn karesi, yaşam enerjisini düşürüp kısıtlamalar getirebilir. Baba, otorite kişi, yönetim ya da geçmiş ile ilgili can sıkıcı olan ve zorlu bir çalışmayla düzeltilmesi gereken işler ve yeni kurallar bizi bekliyor olabilir. Bu zorlu çabadan sonra, aynı alanda; uyumlu, yardımsever, duygusal, huzurlu, sevgi ve barış ortamına geri dönüş vardır. Başka bir bakışla, bunun diğer anlamı; zorluğu atlattıktan sonra, aşk ve sevgi arayışları için şanslı bir haftadır.
Olumsuz haber, geçtiğimiz haftanın Jüpiter t-kare açısı ile devam ediyor. Bunun anlamı; hedeflere ulaşma güçlüğü, hızlı gelişen aşırı durumlar, anlaşmaların bozulması, iletişim kopukluğu, suça yönelik artan sertleşmeler, şiddet, yangın ve kazaya davetiye çıkarmak, aşırı tutkuların ve doyumsuzluğun yol açtığı restleşmeler, toplumda kontrolsüz güç kullanımı ve artan baskılardır. Tedavisi; yükselen enerjiyi fiziksel güç gerektiren verimli işlerde kullanmak, uyum ve dengeden uzaklaşmamak, kontrollü ve ölçülü olmak, inatçılık yapmamak ve diğerlerinin haklarına saygı göstermektir.
YÜKSELEN KOÇ: Haftanın yoğunlaşan konuları; yakın çevrenizdeki dostlar, akrabalar, komşular, kardeşler, her türlü iletişimleriniz, kısa eğitimler ve ve kısa geziler hakkındadır. Bu alanlardan birinde ya da birkaçında; enerjinizi ve motivasyonunuzu düşüren can sıkıcı durumlarla karşılaşma olasılığı vardır. Söz gelimi yakınlarınızdan birinin hastane işleri ya da bir yerde kısıtlanıp kalma gibi olasılıklar hem üzücü olabilir, hem de durumu düzeltmek için biraz çaba göstermeniz gerekebilir. Jüpiter’in t-kare açısı, özellikle maddi konularda; yanlış anlaşmalar ve hızlı gelişmelerle birlikte kayıpları işaret ediyor. Sosyal çevre arkadaşları ya da flörtleşme ve yakınlaşma arayışları yüzünden yapacağınız harcamalara çok dikkat etmelisiniz. Aile büyükleri ve özellikle de anne ile duygusal sevgi bağları size psikolojik yönden yardımcı olabilir.
YÜKSELEN BOĞA: Haftanın yoğunlaşan konuları; kazandığınız para, yatırımlar, birikimler, alacaklar, borçlar ve maddi değeri olan eşyalarınız hakkındadır. Bu konuda, özellikle çok yakınınız olmayan, ancak sosyal gruplaşma çevrelerinde eskiden beri tanıdığınız kişilere güvenmeyin. Çünkü size para kaybettirebilirler, çabalarınızın boşa gitmesine neden olabilirler ve enerjinizi düşürebilirler. Ancak yine de bu çevreden biriyle duygusal yakınlık kurma olasılığı da vardır. Jüpiter’in t-kare açısı, özellikle kendiniz ve günlük karşılaşmalar yaşadığınız çevresel ilişkilerde aşırı ve sıra dışı durumlar yaratabilir. Eğer davranış alışkanlıklarınızda kontrol ve ölçüden uzaklaşırsanız; özellikle aile büyükleri ve kariyer yöneticileri ile gittikçe sertleşen, şiddete eğilim gösteren ve bitişlere neden olan durumlarla karşılaşabilirsiniz.