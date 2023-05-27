29 Mayıs haftasında gökyüzü neler söylüyor ? 29 Mayıs haftası burç yorumları...

Geçtiğimiz haftadan beri devam eden göksel yerleşimlerin geneli yine karşımızda olacak. Bunun anlamı; hafta boyunca, yenilikçi, hızlı, toplumun ve zamanın ilerisindeki düşünceler, özgürlükler ya da yeni buluşlar konuşulacak. Yeniliklere, devrimlere, toplumsal anlaşmalar ve sözleşmeler yapmaya ya da imzalar atmaya uygun zamandır. Güneş’in Satürn karesi, yaşam enerjisini düşürüp kısıtlamalar getirebilir. Baba, otorite kişi, yönetim ya da geçmiş ile ilgili can sıkıcı olan ve zorlu bir çalışmayla düzeltilmesi gereken işler ve yeni kurallar bizi bekliyor olabilir. Bu zorlu çabadan sonra, aynı alanda; uyumlu, yardımsever, duygusal, huzurlu, sevgi ve barış ortamına geri dönüş vardır. Başka bir bakışla, bunun diğer anlamı; zorluğu atlattıktan sonra, aşk ve sevgi arayışları için şanslı bir haftadır.