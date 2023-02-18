296'ncı saatte 3 mucize! Biri çocuk 3 kişi daha kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay'da devam eden arama kurtarma çalışmalarında Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından depremden 13 gün sonra, 296'ncı saatte üç kişi sağ olarak kurtarıldı.