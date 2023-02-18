296'ncı saatte 3 mucize! Biri çocuk 3 kişi daha kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da depremin 296'ncı saatinde 3 kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay'da devam eden arama kurtarma çalışmalarında Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından depremden 13 gün sonra, 296'ncı saatte üç kişi sağ olarak kurtarıldı.
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Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre enkazdan çıkarılan biri çocuk 3 kişi tedaviye alındı.
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General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi’nde yıkılan binanın enkazında ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.
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Kırgızistan’dan gelenlerin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 3 kişinin canlı olduğu tespit edildi.
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