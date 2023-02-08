2'si çocuk 4 kişi enkazdan kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz İstihkam Arama Kurtarma (DİSAK) Timimiz ile birlikte Amasya İtfaiyesi ve AFAD gönüllülerinin koordineli çalışması sonucunda, Kahramanmaraş'ta 1 çocuğumuz enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. 7'nci Komando Tugay Komutanlığı'mızda görevli Mehmetçik'lerimiz ise Kahramanmaraş'ta bir evladımızı daha enkaz altından kurtardı. İnsani Yardım Tugayı'mız, Kahramanmaraş'ta 2 vatandaşımızı daha enkaz altından sağ olarak çıkardı" denildi.