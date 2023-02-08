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2'si çocuk 4 kişi enkazdan kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı Kahramanmaraş'ta yürütülen 3 ayrı arama-kurtama çalışmasında, enkaz altında kalan 2'si çocuk 4 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

2'si çocuk 4 kişi enkazdan kurtarıldı - Resim: 1

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz İstihkam Arama Kurtarma (DİSAK) Timimiz ile birlikte Amasya İtfaiyesi ve AFAD gönüllülerinin koordineli çalışması sonucunda, Kahramanmaraş'ta 1 çocuğumuz enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. 7'nci Komando Tugay Komutanlığı'mızda görevli Mehmetçik'lerimiz ise Kahramanmaraş'ta bir evladımızı daha enkaz altından kurtardı. İnsani Yardım Tugayı'mız, Kahramanmaraş'ta 2 vatandaşımızı daha enkaz altından sağ olarak çıkardı" denildi. 

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2'si çocuk 4 kişi enkazdan kurtarıldı - Resim: 2
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2'si çocuk 4 kişi enkazdan kurtarıldı - Resim: 3
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2'si çocuk 4 kişi enkazdan kurtarıldı - Resim: 4
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