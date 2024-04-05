2’si evde, 1'i araçta, aynı aileden 3 kişi yanarak ölmüş halde bulundu
Mersin’in Erdemli ilçesinde anne ve çocuğu evde, baba ise araçta olmak üzere 3 kişi yanarak ölmüş halde bulundu.
Kaynak: İHA
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye yaklaşık 45 kilometre uzaktaki İlemin Mahallesi’nde sabaha karşı bir evden dumanlar çıktığını gören yurttaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
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Olay yerine giden itfaiye ekipleri, evdeki yangına müdahale ederek söndürürken, jandarma ekiplerince evde yapılan incelemede N.K. (35) ile oğlu E.K.’nın (10) yanmış halde cesedi bulundu.
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Araştırmalarına devam eden ekipler, evden yaklaşık 4 kilometre mesafede bir aracın daha yandığını belirledi.
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