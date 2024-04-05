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  4. 2’si evde, 1'i araçta, aynı aileden 3 kişi yanarak ölmüş halde bulundu

2’si evde, 1'i araçta, aynı aileden 3 kişi yanarak ölmüş halde bulundu

Mersin’in Erdemli ilçesinde anne ve çocuğu evde, baba ise araçta olmak üzere 3 kişi yanarak ölmüş halde bulundu.

Kaynak: İHA
2’si evde, 1'i araçta, aynı aileden 3 kişi yanarak ölmüş halde bulundu - Resim: 1
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2’si evde, 1'i araçta, aynı aileden 3 kişi yanarak ölmüş halde bulundu - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, ilçeye yaklaşık 45 kilometre uzaktaki İlemin Mahallesi’nde sabaha karşı bir evden dumanlar çıktığını gören yurttaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

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2’si evde, 1'i araçta, aynı aileden 3 kişi yanarak ölmüş halde bulundu - Resim: 3

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, evdeki yangına müdahale ederek söndürürken, jandarma ekiplerince evde yapılan incelemede N.K. (35) ile oğlu E.K.’nın (10) yanmış halde cesedi bulundu.

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2’si evde, 1'i araçta, aynı aileden 3 kişi yanarak ölmüş halde bulundu - Resim: 4

Araştırmalarına devam eden ekipler, evden yaklaşık 4 kilometre mesafede bir aracın daha yandığını belirledi.

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