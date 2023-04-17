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3 adayı toplayıp, 2 ile çarptık ama yine de Erdoğan'ı yakalayamadılar

Artık 1 aydan kısa bir süre kalan 14 Mayıs seçimleri öncesinde Ajans Press, Cumhurbaşkanı adaylarının basında yer alan haber sayılarını derledi. İşte adaylar hakkında çıkan haberlerin sayıları...

3 adayı toplayıp, 2 ile çarptık ama yine de Erdoğan'ı yakalayamadılar - Resim: 1

Medya takip kurumu Ajans Press, 1 Ocak-16 Nisan 2023 tarihleri arasında, yazılı basın, televizyon kanalları ve internet haber siteleri olmak üzere 15 binin üzerinde kaynağı tarayarak adayların medyada görünürülüklerini raporladı. 

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3 adayı toplayıp, 2 ile çarptık ama yine de Erdoğan'ı yakalayamadılar - Resim: 2

Medyada hakkında en fazla haber yer alan isim Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan hakkında ilgili dönemde toplam 732 bin 172 adet haber içeriği tespit edildi. 

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3 adayı toplayıp, 2 ile çarptık ama yine de Erdoğan'ı yakalayamadılar - Resim: 3

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise hakkında en çok haber olan ikinci isim oldu, Kılıçdaroğlu hakkında 287 bin 339 haber yansıması tespit edildi. 

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3 adayı toplayıp, 2 ile çarptık ama yine de Erdoğan'ı yakalayamadılar - Resim: 4

Memleket Partisi’nin adayı Muharrem İnce, 60 bin 348 haber ile medyada yer buldu.

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