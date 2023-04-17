3 adayı toplayıp, 2 ile çarptık ama yine de Erdoğan'ı yakalayamadılar
Artık 1 aydan kısa bir süre kalan 14 Mayıs seçimleri öncesinde Ajans Press, Cumhurbaşkanı adaylarının basında yer alan haber sayılarını derledi. İşte adaylar hakkında çıkan haberlerin sayıları...
Medya takip kurumu Ajans Press, 1 Ocak-16 Nisan 2023 tarihleri arasında, yazılı basın, televizyon kanalları ve internet haber siteleri olmak üzere 15 binin üzerinde kaynağı tarayarak adayların medyada görünürülüklerini raporladı.
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Medyada hakkında en fazla haber yer alan isim Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan hakkında ilgili dönemde toplam 732 bin 172 adet haber içeriği tespit edildi.
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Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise hakkında en çok haber olan ikinci isim oldu, Kılıçdaroğlu hakkında 287 bin 339 haber yansıması tespit edildi.
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Memleket Partisi’nin adayı Muharrem İnce, 60 bin 348 haber ile medyada yer buldu.
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