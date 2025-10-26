  1. Anasayfa
  4. 3 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var

Çankırı'da 2 otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
Kaza, akşam saatlerinde Çankırı-Yapraklı kara yolu Tuzlu Bağları mevkisinde meydana geldi. Çankırı istikametinden Yapraklı yönüne seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden gelen hafif ticari araç ile çarpıştı. Çankırı yönüne ilerleyen  otomobil de kaza yapan otomobile çarptı. 

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan A.K., E.G., A.K., N.E., F.E., G.K., G.Y., A.S. ve S.K. yaralandı. 

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan A.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Çankırı-Yapraklı kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yenden açıldı. 

