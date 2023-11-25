3 ayda etkisi hale getirilen terörist sayısı açıklandı

MSB tarafından yapılan açıklamanın devamında “Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekat bölgeleri ile Suriye sınırındaki hudut karakollarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Harekât alanında görevli personel ile görüşen Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kendi tecrübelerini personele aktararak alınan tedbirlere yönelik talimatlar verdi.” denildi.