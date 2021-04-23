3 bin 500 kuş ''sis ağları''na takıldı
Antalya'nın Serik ilçesindeki Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda, görülmesi zor ''sis ağları'' kullanılarak yakalanan kuşların, ayaklarına takılan halkalar aracılığıyla sayıları ve göç yollarıyla ilgili bilgi elde ediliyor.
Araştırmalar sonucu Boğazkent bölgesinin, Afrika ile Avrupa arasında her yıl göç eden milyonlarca kuşun Akdeniz'deki en önemli konaklama alanları arasında yer aldığı anlaşıldı. Bunun üzerine Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ve Serik Belediyesi arasında imzalanan protokolle 2016'de Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu kuruldu.
İstasyonda, ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde yakalanan kuşlar, takıldıkları ağlardan zarar görmemeleri için dikkatlice kurtarılıyor. Özenle konuldukları bez torbalarla taşınan kuşlar, gerekli ölçümleri yapılarak kayda geçirildikten sonra halkalanıp yeniden doğaya salınıyor.
Türkiye'de veya yurt dışında yeniden yakalanan kuşların ayaklarındaki halkalarda yazılı kodlar sayesinde hangi göç yolunu izlediği, yaşadığı fiziki değişimler tespit edilebiliyor.
HALKALAMADA KUŞLA İLGİLİ BİLGİLER YER ALIYOR
Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi öğretim görevlisi ve istasyon sorumlusu Dr. Hakan Karaardıç, AA muhabirine, Türkiye'nin özellikle kuş göçleri açısından çok önemli bir coğrafi konuma sahip olduğunu söyledi.