3 bin 500 yıllık! Yassıhöyük'te tarih gün yüzüne çıkıyor

Afşin Tanır Mahallesi'ne düzenlenen programla açılışı yapılan kazı çalışması hakkında konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Afşin’de bir ilke hep birlikte tanık olacağız. Arkeolojik kazımız yapılıyor, Kültür Bakanlığı’mızın izni ile kazımız yapılıyor. Bu yüzden çok heyecanlıyım bu yüzden çok heyecan duyuyorum burada yapılan çalışmalara biz belediye olarak destek veriyoruz. Çünkü, buradan elde edilecek getiriler mutlaka ekonomiye dönüşecek. Ekonominin dönüşmesi artması anlamına gelecek. Dünyanın her yerinde Afşin'in tanınması bilinmesi anlamına gelecek. Hem ülkemizin değişik bölgelerinden hem dünyanın değişik ülkelerinden ziyaretçileri inşallah buraya çekecek. Bizim bura ile ilgili makalelerden tanıdığımız bildiğimiz önemli hususlar var. İnşallah bunları ortaya çıkaran önemli buluşları tüm dünya ile birlikte öğreneceğiz. İnşallah Afşin’in tanınırlığı anlamında çok önemli yol elde etmiş olacağız. Eylül ayında çalışmalara başladık sayın genel müdür yardımcımız, sayın Kültür Bakanlığımızın teveccühüyle belki de Türkiye tarihinde en hızlı kazı izni alınan yer oldu. Ben bilim adamı değilim öngörülere katılıyorum. İnşallah ‘Lavazantiye’ şehrinin burada olduğuna inanıyorum” dedi.