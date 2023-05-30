  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. 3 bin hayvan taşıyan ''yüzen ahır'' Balıkesir'e ulaştı

3 bin hayvan taşıyan ''yüzen ahır'' Balıkesir'e ulaştı

İthal büyükbaş hayvanları taşıyan gemi, Balıkesir'in Bandırma ilçesine ulaştı. Yaklaşık 3 bin büyükbaş hayvanın olduğu gemi, Çelebi Limanı’na demirledi.

3 bin hayvan taşıyan ''yüzen ahır'' Balıkesir'e ulaştı - Resim: 1

Amerikan bandıralı 'Queensland' adlı 9 bin 927 grostonluk, canlı hayvan taşıyan gemi, dün Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Çelebi Limanı'na demirledi.

1 / 6
3 bin hayvan taşıyan ''yüzen ahır'' Balıkesir'e ulaştı - Resim: 2

Gemide 79 alıcıya ulaştırılmak üzere 2 bin 900 gebe düve bulunuyor. 

2 / 6
3 bin hayvan taşıyan ''yüzen ahır'' Balıkesir'e ulaştı - Resim: 3

Büyükbaş hayvanların alıcılarına dağıtımları yapılmaya başlandı. 

3 / 6
3 bin hayvan taşıyan ''yüzen ahır'' Balıkesir'e ulaştı - Resim: 4

Gemideki canlı hayvanlar, kamyonlarla alıcılara taşınırken, çevreye yayılan koku ise çevredekileri rahatsız etti. (DHA)

4 / 6