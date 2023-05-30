3 bin hayvan taşıyan ''yüzen ahır'' Balıkesir'e ulaştı
İthal büyükbaş hayvanları taşıyan gemi, Balıkesir'in Bandırma ilçesine ulaştı. Yaklaşık 3 bin büyükbaş hayvanın olduğu gemi, Çelebi Limanı’na demirledi.
Amerikan bandıralı 'Queensland' adlı 9 bin 927 grostonluk, canlı hayvan taşıyan gemi, dün Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Çelebi Limanı'na demirledi.
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Gemide 79 alıcıya ulaştırılmak üzere 2 bin 900 gebe düve bulunuyor.
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Büyükbaş hayvanların alıcılarına dağıtımları yapılmaya başlandı.
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Gemideki canlı hayvanlar, kamyonlarla alıcılara taşınırken, çevreye yayılan koku ise çevredekileri rahatsız etti. (DHA)
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