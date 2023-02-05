3 bin yumurta, 450 kilo sucuk ve... Kuyruğun sonu görülmedi!

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, bu yıl festivale karlı ve soğuk havaya rağmen yüksek katılım olduğunu söyledi. Binlerce kişiyi ilçelerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Yüzügüllü, “Bugün burada Sivrihisar Sucuk Festivalinin 7’ncisini gerçekleştiriyoruz. Burada bugün güzel bir gün. Dünyanın merkezi, gelen misafirlerimizle daha bir anlamlı, daha bir güzel oldu. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen misafirlerimiz var. Onlarla beraber ekmeğimizi, sucuğumuzu paylaşıyoruz. Bugün mangallarımızı yaktık, sucuklarımızı pişirip gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Bugün 7,5 ton civarında sucuk dağıtımı yaptık. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen 350 bin ziyaretçimiz var. Onlarla beraber dolu dolu güzel bir gün geçiriyoruz. Dağıtacağımız bu sucuğun yanı sıra bizim bir de dev sucuk tavamız var. Onda da sucuklu yumurtamızı yapıyoruz ve onu da misafirlerimize ikram ediyoruz. Sucuk zaten karda, kışın daha güzel olur. Burada karla, bereketle, rahmetle beraber coşkulu bir şekilde sucuğumuzu yiyoruz” dedi.