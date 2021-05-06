3 çocuğunun annesini üzerine benzin dökerek yaktı!
Merignac kentinde bulunan Bordeaux havalimanı yakınlarında meydana gelen olayda, bir şahıs karısını vurduktan sonra üzerine benzin dökerek yaktı.
Merignac kentinde bulunan Bordeaux havalimanı yakınlarında meydana gelen olayda, adam kendisinden kaçan karısının peşinden koşup arkasından ateş etti.
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Cani koca yere yığılan kadının üzerine benzin dökerek canlı bir şekilde öldürdü.
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Adam daha sonra eşinin evine gidip evini de ateşe verdi. Olaydan yarım saat sonra adam yakalandı.
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Polis, ekipleri eve yapılan saldırı sırasında çocukların evde olmadığını ve çocukların şu an psikolojik tedavi altına alındıklarını söyledi.
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