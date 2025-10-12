3 çocuk annesi kadın, kocası tarafından katledildi!

Olay, gece yarısı Yılmazlar Mahallesi Çağla Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, geçim sıkıntısı yaşayan A.A., bu nedenle yaşanan tartışma sırasında eşi H.A.’ya tüfekle ateş etti. Boynundan vurulan A., kanlar içerisinde yere yığıldı.