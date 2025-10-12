3 çocuk annesi kadın, kocası tarafından katledildi!
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tartıştığı eşi A.A. tarafından tüfekle vurulan 3 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak: DHA
Olay, gece yarısı Yılmazlar Mahallesi Çağla Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, geçim sıkıntısı yaşayan A.A., bu nedenle yaşanan tartışma sırasında eşi H.A.’ya tüfekle ateş etti. Boynundan vurulan A., kanlar içerisinde yere yığıldı.
1 / 8
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen H.A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
2 / 8
3 çocuk annesi H.A., burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
3 / 8
Polis, A.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.
4 / 8