3. doz koronavirüs aşısı yapılacak mı?

BioNTech aşısının 3'üncü doz zamanını değerlendiren Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "2 doz Sinovac olanlar 3'üncü doz da BioNTech yaptırdı. Delta varyantından dolayı bu gerekiyordu ve yapılması çok doğru oldu. Ancak, 2 doz BioNTech aşısı olanlarda, delta dahil olmak üzere yüksek oranda koruyuculuk 6 ay sonra bile devam ediyor. Türkiye'de, 2 doz BioNTech yaptıran risk taşımayan sağlıklı kişilere 3'üncü doz BioNTech uygulanması için erken. Bu konunun iyice irdelenerek karar verilmesi lazım. Şu an için, Yoğun Bakım Derneği'nin verilerinin de gösterdiği gibi sağlıklı, risk taşımayan kişilere 3'üncü dozun gerekli olmadığı görülüyor. "