3 euroya 3 ev satın alan kadın, gerçeği öğrenince şok oldu
İtalya 1 yıldan fazla süredir terk edilmiş bölgelerdeki evleri 1 euroya satışa çıkardı. İşletme sahibi Rubia Daniels, 2019 baharında Sicilya'da uygun fiyatlı ev satın alan kişilerden biriydi. Daha sonra çocuklarına da 1'er euroluk ev satın alan kadının başına bakın neler geldi...
Son yıllarda, İtalyan kasabaları boş evleri sadece 1 Euro'ya satarak nüfus azalmasıyla mücadele ediyor.
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Kaliforniyalı kadın çok iyi bir anlaşma olduğuna karar verdi ve satışa çıkan evlerden üçünü satın aldı.
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İşletme sahibi Rubia Daniels, 2019 baharında Mussomeli, Sicilya'da uygun fiyatlı bir ev satın alan ilk kişilerden biriydi ve çocukları için iki tane daha satın aldı.
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Daniels daha sonra, birçoğu kendi Sicilya evlerini satın alan bir grup arkadaş ve aileyle geri döndü ve şimdi Palermo'nun iki saat güneydoğusundaki kasabada emekli olmayı planlıyor.
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