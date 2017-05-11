3 gün 3 gece düğün ! Toplanan para dudak uçuklattı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı eteklerinde 3 gün 3 gece süren aşiret düğünü yapıldı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı'nda terör operasyonu devam ederken bu dağın eteklerinde bulunan ilçe merkezinde ise 3 gün 3 gece süren bir aşiret düğünü yapıldı.
AK Parti İlçe Başkanı Kamil Durmuş'un oğlu Rıdvan Dereli 3 gün, 3 gece süren düğünle Berivan Dereli ile dünyaevine girdi.
Düğüne, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili olan Murat Şener, İlçe Emniyet Müdürü Adnan Ünsal, askeri yetkililer, Ak Parti Şırnak İl Başkanı Mehmet Aşan, bölgedeki Jirki Aşireti lideri Tahir Adıyaman ve yüzlerce kişi katıldı.
235 BİN LİRA PARA TOPLANDI
Davetliler, gece uzun halay kuyrukları oluşturarak genç çiftin mutluluğuna katıldı.
Düğünde gelin Berivan Dereli'ye yaklaşık 1 kilo ağırlığında altın takı takılırken, düğün sahipleri için 235 bin lira para toplandı. Düğünde aşiret mensupları ve protokol üyeleri birlikte halay çekti.