3 gündür alev alev yanan Çanakkale havadan görüntülendi

8 KÖYÜ ETKİLEDİ

Yangın bölgesi havadan dron ile görüntülendi. Kızılkeçili, Kemel, Dörtyol, Yapıldak, Musaköy, Yukarıokçular, Kurşunlu ve Işıklar olmak üzere toplam 8 köyü etkileyen yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.