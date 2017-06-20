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  3. 20 Haziran 2017 10:00

3. Havalimanı'nın yüzde 55'i tamamlandı

3. Havalimanı'nın yüzde 55'i tamamlandı

İstanbul Yeni Havalimanı'nın bugün itibarıyla yüzde 55'i tamamlandı. İGA Havalimanı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, 3. havalimanı hakkında güncel bilgileri paylaştı.

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3. Havalimanı'nın yüzde 55'i tamamlandı

Cengiz, ''Terminal kısmının kaba inşaatını tamamladık. Ayrıca, çatı çeliğini de bitirmek üzereyiz. Ana terminal başta olmak üzere büyük bir bölümde imalat ve montajı tamamladık.

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3. Havalimanı'nın yüzde 55'i tamamlandı

Bagaj sistemi testlerine de başladık'' dedi. Bugüne kadar 3.8 milyar euro kaynak aktarılan projenin yüzde 55'inin tamamlandığını söyleyen Mehmet Cengiz, ''Hava Kontrol Kulesi'nin de kabası bitti.

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3. Havalimanı'nın yüzde 55'i tamamlandı

Bir numaralı pist taksi yolları dahil Haziran sonunda tamamlanmış olacak.

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