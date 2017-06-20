3. Havalimanı'nın yüzde 55'i tamamlandı
İstanbul Yeni Havalimanı'nın bugün itibarıyla yüzde 55'i tamamlandı. İGA Havalimanı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, 3. havalimanı hakkında güncel bilgileri paylaştı.
Cengiz, ''Terminal kısmının kaba inşaatını tamamladık. Ayrıca, çatı çeliğini de bitirmek üzereyiz. Ana terminal başta olmak üzere büyük bir bölümde imalat ve montajı tamamladık.
Bagaj sistemi testlerine de başladık'' dedi. Bugüne kadar 3.8 milyar euro kaynak aktarılan projenin yüzde 55'inin tamamlandığını söyleyen Mehmet Cengiz, ''Hava Kontrol Kulesi'nin de kabası bitti.