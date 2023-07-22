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3 ilde ''Kelebek'' operasyonu: 17 gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde suç işlemek amacıyla kurulan mafya tipi 2 ayrı yapılanma ve bu gruplara silah temin eden kişilere yönelik düzenlenen ''Kelebek'' adlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

3 ilde ''Kelebek'' operasyonu: 17 gözaltı - Resim: 1

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, 2 ayrı mafya tipi yapılanma ve bu gruplara silah temin eden kişilere yönelik çalışma başlattı. 

 

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3 ilde ''Kelebek'' operasyonu: 17 gözaltı - Resim: 2

Bu kapsamda, şüphelilere yönelik İzmir merkezli olarak Erzincan ve Erzurum'da 18 Temmuz günü saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

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3 ilde ''Kelebek'' operasyonu: 17 gözaltı - Resim: 3

Ayrıca bu kişilere silah temin ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir atölyeye de baskın yapıldı. 

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3 ilde ''Kelebek'' operasyonu: 17 gözaltı - Resim: 4

77 ekip ve 169 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı çıkartılan 20 şüpheliden 17'si yakalandı.

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